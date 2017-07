Willkommen zur steinexpo 2017! Branchenlösungen im vollen Einsatz

Die steinexpo 2017 – Internationale Demonstrationsmesse für die Baustoffindustrie geht in die zehnte Runde. Vom 30. August bis 2. September präsentieren in Europas größtem Basaltsteinbruch Baumaschinenhersteller, Anbieter von Zerkleinerungs­technik, Zusatzausrüster und Dienstleister ihre Produkte.

Klein und bescheiden stellte sich im September 1990 die erste steinexpo vor. Die Exponate waren übersichtlich auf einer Ebene angeordnet und die Messe dauerte nur zwei Tage, erinnert sich ein Teilnehmer an die anfangs wenig bekannte Veranstaltung im Drei-Jahres-Rhythmus. 1996 siedelte sie nach Wülfrath in Nordrhein-Westfalen über und erreichte mit ihrer Demonstration von Bau- und Abriss-Technik, was Vollständigkeit und Vergleichbarkeit kompletter Arbeitsprozesse anlangte, einen vorläufigen Höhepunkt; das Niveau konnte erst Jahre später übertroffen werden. 2002 verlegten die Organisatoren den Schauplatz wieder zurück in den Basaltsteinbruch von Nieder-Ofleiden, einem Ortsteil der Stadt Homberg (Ohm) in Hessen. Und das neue Konzept einer umfassenden Darstellung von Gewinnung, Aufbereitung und Wiederaufbereitung mineralischer Baustoffe ging auf: Die fünfte steinexpo zählte schon über 30.000 interessierte Besucher.

Der Basaltsteinbruch gehört seit 1909 der Mitteldeutschen Hartstein-Industrie AG und gilt heute als größter seiner Art in Europa. Die Materialgewinnung erfolgt im Tagebau. Bereits zweimal diente das imponierende Areal auch als Filmkulisse: 1968 wurde hier ein Teil von „Der Tod im roten Jaguar“ aus der Jerry-Cotton-Serie gedreht, und 2013 entstand hier der Kinderstreifen „V8 – Du willst der Beste sein“. Außerdem liegt das Terrain verkehrstechnisch günstig – relativ zentral in der Mitte Deutschlands und der Europäischen Union und mit einer günstigen Anbindung an die Autobahn A5. Die steinexpo wird, vertraglich geregelt, zumindest bis 2020 dort stattfinden.

Zuletzt mehr als 48.000 Besucher

Hatte der Standort 2008 schon „eine gewisse Berühmtheit“ erlangt, so steigerte sich die achte Ausgabe der steinexpo 2011 mit 230 Ausstellern und rund 38.000 Fachbesuchern überwiegend aus der Roh- und Baustoffindustrie zur „größten Demonstrationsshow Europas“, wie es heißt. Dabei nahmen laut Veranstalter erstmals sämtliche Hersteller von Siebtechniken teil. Flankiert wurde die Fachmesse von den Europameisterschafts-Endläufen der Europa-Truck 2-Klasse. Die Ausbildungsinitiative „Think Big!“ des VDMA informierte außerdem Schüler der Mittel- und Oberstufe über mögliche zukünftige Arbeitsfelder.

2014 war zwar die Auftragslage für die Branche zurückgegangen, nicht aber die Nachfrage nach innovativen Maschinen- und Anlagenlösungen: 254 Aussteller buchten eine Fläche von 180.000 Quadratmetern. 40.000 Besucher wurden erwartet und tatsächlich kamen mehr als 48.000. Besuchermagnete waren die Baumaschinen-Demofläche sowie das Areal der Aufbereitungsindustrie. Eine so genannte Blitzumfrage der Messe ergab, dass über 70 Prozent der Besucher in Unternehmen arbeiten, die selbst Steinbrüche oder Kies- und Sandgruben betreiben; die restlichen 30 Prozent waren für Bauunternehmen oder Recyclingbetriebe mit Investitionsbedarf in moderne Technik tätig.

Messechef Dr. Friedhelm Rese von der Geoplan GmbH sieht die steinexpo als Erfolgsgeschichte und berichtet, dass unmittelbar nach der letzten Internationalen Demonstrationsmesse für die Baustoffindustrie zahlreiche Anfragen der Aussteller eingegangen seien, die für dieses Jahr gerne die gleichen Plätze belegt hätten. Da sich das Profil des Basaltsteinbruchs laufend ändere, könnten aber Standortwünsche nicht garantiert werden. So müssen im Vorfeld jeder Veranstaltung Raumbedarf und -verteilung modifiziert, die Platzvergabe mit der Abbauplanung des Betreibers detailliert koordiniert und immer wieder nachjustiert werden. Und das betrifft auch die Strukturierung der Besucherströme: Reichte früher ein Shuttlebus-Verkehr aus, um längere Gehstrecken zu erleichtern, so startete 2014 der Versuch eines Lifts zur Überbrückung des 30-Meter-Höhenunterschiedes zwischen Sohle 1 und Sohle 2. Für die 10. steinexpo vom 30. August bis 2. September 2017 sind zusätzlich zwei massive Personenaufzüge zwischen den Sohlen B und C sowie C und D angekündigt.

www.steinexpo.eu

_________________________________

Thematische Struktur der steinexpo 2017

Jede steinexpo ist eine andere: Durch den fortschreitenden Abbau im MHI-Steinbruch Nieder-Ofleiden erfordert das Messegelände stets eine neue Aufplanung. Das aktuelle Flächenkonzept sieht folgende generelle Aufteilung vor:

Fläche A: Moderierte Gemeinschaftsdemonstra­tion verschiedener Baumaschinenmarken.

Fläche B: Standflächen der Baumaschinenhersteller und Zulieferer (statisch).

Fläche C: Aufbereitungstechnik und integrierte Groß-Pavillons für Indoor-Aussteller.

Fläche D: Individuelle Präsentationsflächen für Baumaschinen und SUV-Sicherheitstraining.

Öffnungszeiten: Mittwoch, 30. August bis Samstag, 2. September 2017 jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr. Anreiseempfehlungen und Parkhinweise sind auf der Internetseite der Messe zu finden.

_________________________________

Foto: gsz / GEOPLAN GmbH

(EU-Recycling 08/2017, Seite 8)