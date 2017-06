Tehnix – 25 Jahre Lösungen zur nachhaltigen Siedlungsabfallentsorgung

Tehnix zählt zu den Spitzenreitern in der Umweltindustrie: In und außerhalb der EU erlangt die Tehnix-Technik einen immer höheren Stellenwert bei der nachhaltigen Entsorgung von Siedlungsabfällen. Auf der EMAT in Zagreb stellte das Unternehmen sich und seine Technologien vor und beschrieb den Stand der Abfallwirtschaft in Kroatien.

Das Unternehmen hat neuartige Technologien entwickelt, damit Siedlungsabfälle in ökonomische Ressourcen für lokale Gebietskörperschaften übertragen werden können. Tehnix präsentierte seine technologischen Erfolge auf der Umweltschutz-Messe EMAT (Ecology and Nature Protection) vom 4. bis 7. April 2017 in Zagreb. Auf einer Technik-Konferenz während der Messe wurden Technologien präsentiert, mit denen die lokalen Gebietskörperschaften Probleme der Abfallentsorgung schnell lösen können.

8 Arten von Rohmaterialien getrennt

Siedlungsabfälle sind eine wirtschaftliche Ressource, wenn innovative Technologien angewandt werden. Die Firma Tehnix zählt zu den Spitzenreitern in der Umweltindustrie. Unter Verwendung ihrer Technologien können Siedlungsabfälle, die wertvolle Rohstoffe enthalten, zu einer ökonomischen Ressource werden. Wertstoffe müssen nach Art der Verwendung sortiert, gebündelt und auf den Rohstoff-Markt gebracht werden. Tehnix hat dazu eine Technik entwickelt, die acht Arten von Rohmaterialien trennt. Zu ihnen gehören Plastik, Karton, Papier, PET, MET, Textil, Glas und Metall. Auf der EMAT stellte Tehnix zusätzlich eine neue Kompostierungstechnologie vor, die die Umwandlung von Bio-Abfall zu Öko-Kompost innerhalb von zwei Monaten emöglicht. Auch wurde ein Handbuch zur Produktion von Öko-Kompost promotet, das über den technischen Prozess, den Mechanismus und das Equipment aufklärt. Als dritten Beitrag präsentierte Tehnix eine Technologie, die Ersatzbrennstoffe aus den Resten kompostierbarer Abfällen gewinnt.

Abfallentsorgung verlangt hohe Verantwortung und ermöglicht die wirtschaftliche Entwicklung von Kommunen, da der Einsatz neuer Techniken die Realisierung dreier fundamentaler Ziele ermöglicht: Es entstehen öko­nomische Vorteile durch den Verkauf von Sekundärrohstoffen. Abfallent­sorgung ermöglicht ökologische Nachhaltigkeit, da weder Wasser- noch Luft verschmutzt werden. Außerdem entsteht ein sozialer Wert durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Um die Welt nachhaltiger zu machen, müssen drei Voraussetzungen erfüllt werden: eine verstärkte Rückführung von Sekundärrohstoffen in die Industrie, mehr Energie aus existierenden Ressourcen wie Ersatzbrennstoffen und mehr Arbeitsplätze. Das alles könnte in der Recyclingindustrie erreicht werden. Daran beteiligt sich jetzt auch Kroatien.

Neuer nachhaltiger Plan eingeführt

Leider steht Kroatien noch am Anfang dieser Projekte, da bisher – bis auf ein paar positive Beispiele von der Insel Krk und aus der Stadt Prelog – keine Erfolge verbucht werden können. Es wurde mit einem falschen politischen Konzept für Recyclingzentren begonnen, die keine positiven Ergebnisse hervorbrachten, weil sie technologisch nicht gut genug ausgestattet waren. Es wurden Milliarden von Euro ausgeben, um nach fünfzehn Jahren festzustellen, dass keine positiven Beispiele in der praktischen Entsorgung von Siedlungsabfall verbucht werden können. Ganz im Gegenteil basierten diese Entwürfe auf einer Entsorgung in breiten und großen „Kassetten“ – eine Bedrohung für den Planeten Erde. Das war nicht nur ein Fehler: Es war der komplett falsche Ansatz. Dieser bestand nicht nur aus schlechten praktischen Beispielen, sondern auch aus falschen Studien und nicht einhaltbaren Versprechen gegenüber den Bürgern. Solche Ansätze haben sicherlich ein Ende gefunden.

Die Regierung und die Republik Kroatien hat, unter der Leitung des Ministeriums für Umweltschutz, einen neuen nachhaltigen Plan zur Siedlungsabfallwirtschaft eingeführt. Er ermöglicht einen flexiblen Zugang zu sowohl lokalen wie regionalen – kleinen und großen – Gemeinden, um konzeptuelle Lösungen zu entwickeln. Das momentane Konzept der Erstsortierung betrifft alle, die Müll produzieren, nämlich Bürger und Industrie: Es verpflichtet im Einklang mit den Vorschlägen der geplanten Pyramide der Müllhierarchie-Pyramide (empfohlen von der EU und Kroatien), die besten Anwendungen und neuesten Technologien zu verwenden, um die nachhaltigen Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Die Europäische Kommission hat ein verbessertes Konzept für die Entsorgung von Siedlungsabfällen entwickelt, das die von Tehnix entwickelten Technologien absolut befürwortet. Nun gibt es für niemanden mehr eine Rechtfertigung, das Konzept eines nachhaltigen Siedlungsabfallsystems ungenutzt zu lassen. Die Bürger sind die Besitzer des Abfalls, da sie ihn produzieren. Die Abfallentsorgung muss von einer Kommunalverwaltung geleitet werden, die gesetzlich verpflichtet ist, Abfälle nachhaltig zu entsorgen.

Neue Technologien seit 25 Jahren

Die Firma Tehnix beschäftigt sich bereits seit 25 Jahren mit der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien für den Umweltschutz. Für ihren weltweiten Beitrag hat das Unternehmen bereits Hunderte von Ehrungen und Medaillen erhalten. Das motiviert, noch besser zu werden und noch innovativer zu sein, wenn es darum geht, neue Lösungen zu finden. Tehnix entwickelte fast 360 eigene Produkte, Anlagen und Technologien, um den Planeten Erde zu schützen. Viele ihrer Produkte werden weltweit genutzt. In den letzten hundert Jahren hat sich der Klimawandel zu einem großen Problem entwickelt, und heutzutage ist er das größte Problem auf der Welt. Bis jetzt wurde wenig in nachhaltige Technologien investiert; wenige haben sich das Ziel gesetzt, Projekte zu entwickeln, die den höchsten Grad von Recycling erreichen und dabei am wenigsten Kosten verursachen und Platz und Energie verbrauchen.

Das momentane Modell der Regionalzentren ist nicht effektiv genug; alle Länder haben es aufgegeben, da es zu teuer ist, keine positiven Resultate vorweisen kann, niedrige Recyclingraten hat und fast 70 Prozent der Gesamtmasse auf Deponien bringt. Kroatiens neuer Abfallentsorgungsplan hat sowohl die technologischen Möglichkeiten der Erstentsorgung als auch den Bau von Sortieranlagen auf Krk und in Prelog erweitert. Städte und Bezirke bauen Recyclinghöfe als Vorbereitung für den Bau von Recyclingzentren: Sie recyceln den gesammelten Abfall und bereiten ihn technisch für den Rohstoff- oder Energiemarkt auf, der das Hauptziel von nachhaltiger Abfallentsorgung ist.

40 konzeptuelle Abfall-Lösungen

Bis jetzt wurden fast 40 konzeptuelle Lösungen für Städte geschaffen, die sich darauf vorbereiten, Anlagen für ihre Abfallentsorgung zu bauen. Das ist ein gutes Zeichen und kann positive nationale Resultate einbringen. Es ist ersichtlich, dass es immer weniger Regionalzentren gibt. Auch das ist ein gutes Zeichen, da die ausgewählten Technologien nicht effektiv genug sind. Außerdem können sie nicht die Resultate vorweisen, die die Europäische Kommission, die vom Projekt überzeugt ist und es finanziert, erwartet. Städte und Bezirke müssen den Bau von Projekten verbessern und beschleunigen. Das Schlimmste ist, dass heutzutage adriatische Abfälle nach Norden gebracht und dafür der teure Weg gewählt wird, obwohl Kroatien in dieser Richtung liegt.

Die internationale Messe EMAT (Environmental and Communal Equipment) in Zagreb war ein Meilenstein für die Verwirklichung von Abfallentsorgungszielen in Kroatien. Während der viertägigen Messe präsentierte Tehnix die besten Technologien und Lösungen, die allen helfen können, die das Problem der nachhaltigen Siedlungsabfallentsorgung in ihrer Stadt oder lokalen Selbstverwaltung lösen wollen. Die Technische Konferenz der Firma Tehnix, die während der Messe abgehalten wurde, brachte führende Experten, Vertreter des Ministeriums für Umweltschutz in Kroatien und des Umweltschutz- und Energieeffizienz-Fonds wie auch Experten aus verschiedenen europä­ischen Ländern und Nachbarländern zusammen. Die Messe präsentierte Beispiele für beste Anwendungen, um die Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Umweltexperten äußerten ihre Ansichten und Meinungen bezüglich der Kompatibilität der MBT-T Tehnix-Technologie mit EU-Richt­linien und nationaler Gesetzgebung. Außerdem gaben sie ihrer positiven und zustimmenden Meinung hinsichtlich der Umsetzung der vorgestellten Technologie Ausdruck.

www.tehnix.hr

(EUR0617S34-Anzeige)